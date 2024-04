Prefeito Rafael Piovezan inaugura o Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, inaugurou na noite de segunda-feira (15), o Novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola. Uma das maiores estruturas da Saúde Pública do Município, o espaço tem quase 1.000 m² de área construída e leva o nome de “Elza Aparecida Zanini”, servidora pública que atuou por décadas na área da Saúde.

O Complexo Regional de Saúde fica localizado na Rua do Couro, 725, Jardim Pérola, e funcionará de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. O espaço reúne oito consultórios, sendo quatro de clínicos gerais, dois ginecológicos e dois pediátricos, além de consultório odontológico, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala avançada de observação com leitos e acesso com cobertura para ambulâncias. Há ainda ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, salas multiuso, apoio administrativo e apoio para funcionários. O prédio é inteiramente climatizado, conta com iluminação interna e externa com lâmpadas LED, energia solar com placas fotovoltaicas, produzindo energia renovável, limpa e sustentável.

“Hoje é um dia muito especial para todos nós, barbarenses. Inauguramos, com muita alegria, o novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola, junto com tantas pessoas que se esforçaram para entregar uma das maiores e mais completas estruturas da rede municipal de Saúde. Um avanço que somente é capaz graças a todo o processo de transformação realizado nos últimos anos em Santa Bárbara d’Oeste. A Saúde é um grande desafio no Brasil, no Estado de São Paulo e em nossa cidade. Temos trabalhado duro para avançarmos todos os dias, cada vez mais, entregando espaços como este, contratando mais profissionais e realizando mais exames”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

“O Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola é um marco para Santa Bárbara d’Oeste. Trabalhamos muito para oferecer qualidade de vida a todos os usuários. Como servidores de carreira, acreditamos na atuação de cada um, com atendimento humanizado e o melhor acolhimento ao cidadão que procura por este espaço. Que cada um possa fazer a diferença para avançarmos mais uma vez”, acrescentou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti.