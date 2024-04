ARES-PCJ determina aumento da água e esgoto de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A ARES-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) fixou em 20,06% o reajuste no valor das tarifas de água e esgoto de Americana. Mesmo com o reajuste apresentado, Americana seguirá com a segunda menor tarifa de toda a região, ficando acima apenas de Engenheiro Coelho.

O índice é determinado após uma série de estudos técnicos realizados pela agência reguladora, levando em consideração receitas, despesas e os investimentos necessários na área de saneamento no ano seguinte. A ARES-PCJ considerou, no estudo, que houve aumento nos custos de tratamento e distribuição de água e apontou a necessidade do reajuste.

Com o reajuste proposto, a tarifa mínima de Americana, que hoje é a segunda menor de toda a região, ficando acima apenas de Engenheiro Coelho, sairia de R$ 22,66 para R$ 27,20 para consumo de até 6 mil litros de água por mês, permanecendo nesta posição no cenário regional.

O parecer emitido pela ARES-PCJ será analisado na próxima semana pelo Conselho de Regulação e Controle Social dos Serviços de Saneamento Básico do município, convocado para reunião ordinária em publicação do Diário Oficial do Município desta terça-feira (16). Se acatada, a resolução será publicada pela agência e passará a valer após 30 dias, sendo aplicada na conta do mês de junho.