Thiago Brochi usa R$ 3 mil da câmara para adesivar escada e seu próprio gabinete

A Câmara Municipal de Americana realizou um investimento de aproximadamente R$ 3 mil para adesivar uma escada e paredes internas do gabinete do presidente Thiago Brochi (PL).

Segundo informações obtidas pelo Portal de Americana nesta segunda-feira (15), parte do serviço já foi pago, enquanto outra parte, embora já executada, aguarda o pagamento.

Para adesivar a escada que conduz ao plenário com palavras coloridas relacionadas ao trabalho legislativo, o custo para a população de Americana é de R$ 989,56. A adesivação foi realizada pela empresa DEF Comunicação Visual.

Já no gabinete do presidente, o investimento foi ainda mais significativo. As paredes, antes brancas e seguindo o padrão interior dos demais gabinetes, receberam um revestimento em adesivo simulando cimento queimado, além do logo da Câmara. Para esta intervenção, a população de Americana arcará com R$ 1.907,50.