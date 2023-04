Mulher morre em acidente na Rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um acidente de trânsito com vítima fatal ocorreu na manhã desta segunda-feira (10), na SP 330 – KM 095,820 Sul marginal, no município de Campinas, em São Paulo. O acidente aconteceu às 07h20 e envolveu um Caminhão VW/15.180 EURO3 WORKER e uma motocicleta que transitavam no mesmo sentido.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a motocicleta colidiu na lateral do caminhão e a condutora da moto acabou tombando na pista de rolamento. Infelizmente, o médico do SAMU constatou o óbito da vítima às 07h35min.



Devido à necessidade dos trabalhos periciais, a faixa 1 da marginal e a alça de acesso da Av. Jonh Boyd Dunlop foram interditadas, causando lentidão no trânsito local.

A ocorrência ainda está em atendimento e as autoridades pedem que os motoristas redobrem a atenção no local e busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

