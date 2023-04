Guarda Municipal de Americana prende três pessoas por tráfico de drogas na Av. Bandeirantes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde deste domingo (10), a equipe da vtr 197 da Guarda Municipal de Americana estava em patrulhamento pela rua Anhanguera quando recebeu uma denúncia de tráfico de drogas na Av. Bandeirantes. Com a informação, a equipe solicitou apoio da equipe de Romu e da Inspetoria para realizar a abordagem no local.

Ao chegarem, as equipes avistaram um indivíduo de camiseta laranja indo em direção a uma motocicleta. O motociclista, ao perceber a presença das viaturas, fugiu em alta velocidade, não sendo possível anotar a placa da moto. O indivíduo de camiseta laranja, identificado como W.B, tentou se esconder em uma manilha de concreto e se enrolou em alguns cobertores, dispensando algo na vegetação que não foi encontrado pela equipe.



Outro indivíduo, identificado como L.M.O.A., foi abordado no local e, durante a revista pessoal, foram encontradas 14 pedras de crack embaixo do pé direito dele. Enquanto as equipes realizavam as abordagens, uma mulher de camiseta branca tentou deixar o local, mas se escondeu em uma moita de capim ao perceber a presença da equipe. Os guardas foram até o local e encontraram uma carteira cor de rosa na vegetação, contendo $ 299,00 em cédulas diversas e $ 26,00 em moedas. Na mochila da mulher, foram encontrados cinco aparelhos de celular e um caderno com a contabilidade do tráfico.

A mulher alegou ser usuária de droga e desconhecer qualquer carteira com dinheiro, enquanto L. alegou ser usuário e que não trafica. Já L., disse que W. estava encarregado de vender a droga e que C. é gerente da biqueira e encarregada de recolher o dinheiro.

A equipe solicitou a VTR do Canil, que compareceu com o Cão Draco e o condutor M. Alves, que realizou o procedimento de faro. O cão encontrou 68 pedras de crack embaladas prontas para venda em um canto a aproximadamente três metros do local da abordagem.

As três pessoas foram presas em flagrante delito e conduzidas até a Central de Polícia Judiciária juntamente com objetos e dinheiro. Os fatos foram narrados para a autoridade policial, que ratificou a voz de prisão em flagrante delito para W. e C. L. foi ouvido e liberado, enquanto as outras partes ficaram à disposição da justiça.

