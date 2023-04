Previsão indica semana de variação de temperatura e pancadas de chuva em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Segundo informações da ClimaTempo, a cidade de Americana terá uma semana com variações no clima. Nesta segunda-feira (10), a temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 28°C, com um dia ensolarado com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Durante a noite, o tempo terá poucas nuvens.

Na terça-feira (11), a temperatura mínima será de 16°C e a máxima de 30°C. O dia será de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminuirá.



Já na quarta-feira (12), a temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 30°C. O dia terá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite.

Na quinta-feira (13), a temperatura mínima será de 18°C e a máxima de 31°C. O dia começará com sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido por pancadas de chuva durante a tarde. À noite, o tempo ficará aberto.

Finalizando a semana, na sexta-feira (14), a temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 29°C. O dia terá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva durante a tarde e à noite.

