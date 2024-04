Mulher que estava desaparecida é encontrada sem vida próximo à Ponte do Funil

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta sexta-feira (19), o corpo de Maristela Bellini Furlan Vilela foi descoberto próximo à Ponte do Funil, em Santa Bárbara d’Oeste. Ela era moradora do Residencial Furlan e estava desaparecida desde terça-feira (16).

A perícia indica que a morte pode ter ocorrido por volta de 20 horas antes, ou seja, na quinta-feira (18). No interior do veículo onde ela foi encontrada, foram localizados diversos medicamentos.

As autoridades locais estão investigando o caso para determinar as circunstâncias precisas da morte. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste.