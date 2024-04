Chico Sardelli anuncia antecipação do vale dos servidores públicos municipais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta sexta-feira (19), o prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou a antecipação do pagamento do vale dos servidores públicos municipais. Com essa medida, o valor está sendo antecedência, proporcionando aos funcionários a possibilidade de usufruir do recurso mais cedo.

“Os servidores têm sido grandes parceiros e atendido nossa população com carinho e atenção. Nada mais justo do que antecipar o pagamento, sempre que possível, para que possam desfrutar de bons momentos com suas famílias. E temos conseguido fazer essa antecipação todos os meses ao longo dos últimos anos”, declarou o prefeito.

A prefeitura de Americana tem adotado a prática de antecipar o salário nos últimos dois anos, sendo que neste mês, especificamente, o vale está sendo disponibilizado três dias antes do previsto.