Padre diz que ‘tomou todas a providências” no caso de abuso dentro da igreja

A Basílica Santo Antônio de Pádua emitiu uma declaração oficial em resposta às alegações de abuso sexual de menor envolvendo um zelador da instituição. A nota, assinada pelo Padre Valdinei Antônio da Silva, Pároco e Reitor, esclareceu que todas as providências pertinentes à competência da Basílica foram tomadas imediatamente após terem sido informados dos fatos relatados.

A Basílica reiterou sua disposição em colaborar com as investigações e afirmou seu compromisso com os princípios de “fraternidade, respeito e justiça”.

A polícia foi acionada pelo padre responsável pela igreja por volta das 21h30, de quarta-feira(17), após uma criança relatar a uma professora de catequese um suposto abuso. Segundo relatos da catequista, a criança afirmou ter sido beijada à força e acariciada na região dos seios por um indivíduo identificado como zelador da instituição. A intervenção imediata da igreja resultou na detenção do acusado pela Polícia Militar.

Em sua versão dos eventos, o zelador negou as acusações, afirmando que a interação com a criança ocorreu em um contexto de consolação, após esta ter relatado uma briga com seu irmão. Ele alegou ter apenas abraçado a criança e dado um beijo na testa. Ambas as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, e o acusado enfrentará acusações de estupro de vulnerável, conforme registros policiais.

A Basílica expressou seu repúdio a qualquer forma de violência ou crime, declarando solidariedade às vítimas e mantendo-se comprometida com a busca pela verdade e justiça no caso em questão.