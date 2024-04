UPA São José vai receber R$ 1,2 milhão por ano do Governo Federal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, em Americana, teve a habilitação concluída pelo Ministério da Saúde. A unidade passará a receber anualmente R$ 1,2 milhão para o custeio dos serviços oferecidos. A medida foi publicada nesta sexta-feira (19) no Diário Oficial da União, sob portaria (GM/MS) nº 3.532, de 18 de abril de 2024. Os recursos serão repassados em parcelas mensais diretamente ao Fundo Municipal de Saúde.

Atualmente o custo operacional da unidade tem sido realizado integralmente pelo município, que repassa mensalmente os valores à Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), organização social que realiza a gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

“Fico muito feliz com essa medida, pois é algo que vai garantir a vinda de recursos federais para auxiliar no custeio, que já vem sendo feito pelo município. É mais um avanço na área da saúde. A população merece ter acesso aos serviços com atendimento de qualidade”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

A UPA São José foi aberta em março de 2023 e realiza atendimentos de urgência e emergência 24 horas por dia. Além de consultas médicas, a unidade realiza exames laboratoriais, de raio-X, eletrocardiograma, medicações, curativos, entre outros procedimentos.

“A habilitação da UPA São José representa uma grande conquista para Americana, e quem ganha com isso é a população. O município receberá uma verba mensal para destinação à unidade, o que vai beneficiar o planejamento local e possibilitar investimentos em outros setores da Saúde”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

No último dia 25 de março, quando completou um ano de inauguração, a UPA São José havia contabilizado 80 mil atendimentos, mais de 150 mil procedimentos de enfermagem, 28 mil exames laboratoriais processados e a realização de aproximadamente 11 mil exames de raio-X.

O índice médio de satisfação dos pacientes atendidos no local é de 93%, em quesitos como tempo de espera, cordialidade, limpeza, atendimento médico e da equipe de enfermagem.

“É sempre uma grande satisfação poder anunciar conquistas como essa ao povo americanense. Nós cumprimos todos os ritos estipulados pelo Ministério da Saúde, a fim de efetivar essa habilitação. A partir de agora, a UPA São José é uma unidade oficial e isso vai garantir um aporte financeiro importante para auxiliar na operacionalização e manutenção dos serviços”, concluiu o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A UPA São José está localizada na Avenida de Cillo, nº 2.222, e funciona de domingo a domingo, 24 horas por dia.