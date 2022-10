------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma indicação pedindo que a prefeitura de Americana substitua as placas informativas de nomes de ruas no bairro Parque Novo Mundo.

No documento, o parlamentar cita que visitou diversas ruas após reclamações de moradores e constatou a necessidade da troca de várias placas devido ao mau estado de conservação.

“Várias placas estão com as informações apagadas, fator que dificulta a visualização de quem precisa se localizar no bairro. A dificuldade é sentida por entregadores, motoristas de aplicativos, carteiros e pedestres”, justifica Fernando.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de quinta-feira (13) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.