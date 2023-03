Obras da Estrada da Servidão são retomadas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após período de chuvas e a impossibilidade de aplicação da massa asfáltica, as obras de pavimentação na Estrada da Servidão Bom Recreio (Rua Luiz Renato do Nascimento), no Jardim Mirandola, foram retomadas nesta quarta-feira (8).

São 9 mil metros quadrados de pavimentação, que beneficiarão os moradores dos bairros Mirandola, Jardim Bertoni, Jardim Boer I e II. Entre os investimentos, estão incluídos canteiro, paisagismo, sinalização viária, ciclovia e iluminação de LED.

Com investimento estimado de R$7 milhões, por meio de contrapartida com empreendimentos que serão instalados na região, o local recebeu o alargamento da via, construção de guias e sarjetas, redes de água, galerias de águas pluviais, preparo da base e aplicação de produto impermeabilizante.

“É mais uma importante obra de mobilidade urbana que está sendo realizada em Americana. Essa é uma das regiões que mais se desenvolveram na cidade nos últimos anos e as melhorias eram necessárias, principalmente, naquele acesso”, enfatizou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

