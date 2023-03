Quadro de Cauê Macris entra para galeria de ex-presidentes da Alesp

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo inaugurou, na noite de terça-feira (7), o quadro do ex-presidente Cauê Macris, que passa a incluir a galeria dos ex-presidentes da Casa. O evento contou com a presença do atual presidente, Carlão Pignatari, deputados, amigos e familiares de Macris, incluindo o seu pai, Vanderlei Macris, que foi deputado estadual e presidiu a Alesp entre os anos de 1999 a 2001.

Cauê Macris relembrou histórias da época em que seu pai era presidente da Assembleia e ele, ainda criança, passeava pelo Parlamento. “Na primeira vez que meu pai chegou à sala da presidência, eu estava sentado na mesa. Quando nasci, meu pai já estava no terceiro mandato, então eu corria pelos corredores da Casa. Chegar ao posto máximo da Assembleia, para mim, é um orgulho e um legado que eu deixo para os meus filhos”, afirmou.

Eleito deputado estadual por três mandatos consecutivos após ser vereador e presidente da Câmara da cidade de Americana, Cauê Macris chegou à presidência da Alesp em 2017 e foi reeleito, em 2019, para seguir no cargo por mais dois anos. O deputado foi o segundo na história a presidir a Casa durante dois mandatos consecutivos, ao lado do deputado Barros Munhoz (2009-2013).

Em 2022, Cauê decidiu não concorrer às eleições para deputado estadual e anunciou o fim da sua carreira política. Na noite do evento, fez questão de ressaltar que era seu último discurso como homem público. “Eu tomei uma decisão que muitos acham difícil de se tomar, a de sair da vida pública. A vida pública é um ciclo que chegou ao fim e, particularmente, sinto que saio com o dever cumprido”, disse.

O atual presidente do Parlamento Paulista, Carlão Pignatari, enalteceu o trabalho feito por Macris na presidência. “As mudanças feitas por Cauê nos quatro anos como presidente da Assembleia são de extrema importância para o Parlamento de São Paulo. Enxugando a máquina pública e diminuindo o custo da Assembleia. Tenho certeza de que essa Assembleia mais moderna, mais limpa e melhor só mudou por causa do seu trabalho”.

Vanderlei Macris, seu pai, ressaltou a admiração que tem pelo trabalho do filho. “Foi como complemento de um trabalho que ao longo da minha vida procurei fazer em favor do povo de São Paulo e se completa com a presença do Cauê como deputado e presidente da Assembleia”, afirmou o ex-deputado.

