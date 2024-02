Obras de substituição de telhado da Gama avançam em ritmo acelerado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As obras de substituição do telhado da sede da Guarda Municipal de Americana (Gama) estão em ritmo acelerado. As telhas antigas já foram retiradas e as novas, instaladas. Agora faltam alguns ajustes, como a colocação de calhas de vedação e a da nova platibanda.

A troca da cobertura começou no final de janeiro, com previsão de conclusão em 60 dias. O telhado, que era de amianto, agora é formado por telhas em chapa de aço tipo sanduíche, com pintura poliéster na cor branca. Ao todo, foram trocados 1.498,32 m² de cobertura.

“Uma obra histórica para a corporação graças ao olhar diferenciado que o prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi têm com a Gama. Por se tratar de um telhado feito de material que não é mais utilizado hoje em dia, já apresentava trincas e goteiras em dias de chuva. As novas telhas, feitas de material termoisolante, são modernas e tornarão o ambiente mais arejado e seguro para os servidores que aqui trabalham”, diz o comandante da Guarda, Marco Aurélio da Silva.

Além da cobertura, serão instalados mais 209,21 m² de fechamento lateral em chapa de aço pré-pintada. O valor do investimento é de R$ 447.999,00.