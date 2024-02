Empresário de Americana morre em acidente na SP-147

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta segunda-feira (12), o empresário João Ricardo Chiozini, de 58 anos e residente em Americana, faleceu em decorrência de um acidente na Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147), em Itapira.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência do 1º Distrito Policial (DP), o acidente ocorreu por volta das 10h15, no km 43 da referida estrada. A Polícia Militar Rodoviária (PMR) relatou que uma testemunha presenciou o momento em que Chiozini colidiu sua motocicleta Suzuki, de 1300 cilindradas, contra a traseira de um caminhão. Contudo, o veículo de carga não parou, e o motorista não foi encontrado pelas autoridades.

Após o acidente, a vítima foi prontamente socorrida pela equipe de resgate da concessionária Intervias e encaminhada ao Hospital Municipal. Infelizmente, Chiozini não resistiu aos ferimentos.

O corpo do empresário foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas para os procedimentos necessários.