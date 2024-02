Jovem morre após acidente na Rodovia Anhanguera

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã desta terça-feira(13), um acidente de trânsito na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, no sentido capital, resultou na morte de Hyttallo Yuri dos Santos, de 23 anos.

O jovem era morador do bairro Rochelle, em Santa Bárbara d’Oeste. Um andarilho avistou a moto na lateral da rodovia e avisou um funcionário da CCRAtoban que localizou o rapaz a cerca de 10 metros do veículo. O acidente aconteceu por volta do quilômetro 126 da rodovia.

O jovem chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, mas não resistiu.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, as suspeita-se que ele tenha perdido o controle da moto.