Obras do novo estacionamento do Mercadão avançam

As obras do novo estacionamento do Mercado Municipal, na avenida Dr. Antônio Lobo, avançam com a retirada da cobertura e do piso do terminal de ônibus. Será feita uma remodelação para a implantação de 50 vagas gratuitas à população, abrangendo uma área de 450 m², segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana. Um ponto de parada do transporte metropolitano permanecerá no espaço.

O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi, o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves e o de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros vistoriaram o início das obras.

“Estamos muito satisfeitos com a obra que está sendo executada, que vai trazer mais comodidade aos consumidores”, disse o prefeito Chico.

“O espaço será reformado e transformado em estacionamento para atender as demandas da população e dos comerciantes do Mercadão, facilitando o acesso naquele espaço tradicional da cidade”, informou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“O novo bolsão de estacionamento vai ampliar as vagas para o mercado municipal, proporcionando mais conforto e opção aos cidadãos. A ação faz parte da revitalização do Mercadão, que já recebeu a reforma do sistema elétrico do prédio”, destacou Rafael.