Parque dos dinossauros anuncia fechamento em Campinas

O T-Rex Park anunciou nesta segunda-feira(26), o fim de suas atividades no shopping Parque D. Pedro, em Campinas. A atração, inaugurada em 2017, reunia várias atrações temáticas, entre elas montanha- russa e o skyloop, inédito no Brasil, além de uma roda-gigante em uma ‘floresta’ de 6,7 mil metros quadrados.

No parque o visitante podia interagir com dinossauros que emitiam sons e se movimentavam, rally com jipes no meio da floresta, shows com personagens exclusivos. O espaço também contava com uma área de alimentação.

“Obrigado, Campinas. A T-Rex Park agrade à Campinas por nos receber carinhosamente nos últimos anos”, trouxe o post na página da atração no Facebook.

De acordo com o post, a atração deve ganhar um novo endereço em outra cidade. “Nos vemos em breve em uma nova floresta”, afirmou a empresa.