Vacinação de idosos de 63 anos começa na próxima quarta-feira

A partir de quarta-feira (28), o drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte inicia a vacinação contra a Covid-19 em idosos com 63 anos de idade. O posto irá funcionar das 8h30 às 16h, com início da fila na Avenida da Saudade, no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Conforme a diminuição do fluxo de veículos, o início do percurso é alterado para os cruzamentos da Avenida Antônio Pinto Duarte, com a Avenida da Saúde e com a Rua São Vito.

Também a partir de quarta-feira o drive-thru em frente à UBS Cillos retoma a vacinação da segunda dose aos idosos com 68 anos ou mais. O posto também funciona das 8h30 às 16h. Para quem optar pelo drive-thru é necessário a apresentação de um documento com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso de segunda dose, além desses documentos é preciso também apresentar o cartão de vacinação, fornecido na primeira aplicação.

Tanto a primeira quanto a segunda dose também podem ser agendadas para aplicação em alguma unidade básica de saúde. O site (www.sauedamericana.com.br) da Secretaria já disponibiliza as agendas desde as 16h desta segunda-feira.

Mais 4.520 doses

Na terça-feira (27) a Secretaria de Saúde irá retirar mais um lote contendo 4.520 doses de vacina contra a Covid-19. Serão 1.870 doses da Coronavac, para serem utilizadas na aplicação de segunda dose em idosos com 68 anos e 2.650 doses da Astrazeneca, que serão utilizadas para vacinar idosos com 63 anos com a primeira dose.

Com os novos quantitativos, a campanha segue no município, com o sistema de drive-thru para primeira e segunda dose e também o agendamento, cuja aplicação é feita em unidades básicas de saúde.