Prefeito Chico e deputado Macris vistoriam obras na Estrada Ivo Macris

O prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarchi, o deputado federal Vanderlei Macris e o superintendente do DER – Departamento de Estradas de Rodagem, Danilo Luiz Dezan, vistoriaram, nesta quarta-feira (30), as obras de recuperação do pavimento e de drenagem das águas de chuva da Estrada Ivo Macris, em Americana. O secretário adjunto de transportes, Pedro Peol, o presidente da Câmara, Thiago Martins, e os vereadores Fernando da Farmácia e Lucas Leoncine também acompanharam a visita.

“O principal problema para a estrada Ivo Macris é a questão do tráfego pesado de caminhões. Apesar da manutenção feita pela Prefeitura, a via, uma vicinal importante que liga Americana a Paulínia, portanto bastante utilizada principalmente por caminhões, acaba recebendo o desgaste. Estamos buscando soluções alternativas para amenizar o problema e controlar o fluxo de veículos pesados naquela região, como a implantação de fiscalização mais efetiva”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“Em parceria com o prefeito Chico, e empenho do superintendente do DER, Danilo, vistoriamos a obra da estrada vicinal e o que deve ser feito para superar as dificuldades que a estrada tem com relação ao transporte pesado de caminhões e drenagem das águas, por exemplo, entre outras questões para resolver o problema do tráfego de veículos. Por isso a necessidade de fazermos a recuperação, com investimentos de, aproximadamente, R$ 15 milhões”, disse o deputado federal, Vanderlei Macris.

As obras de melhorias na Ivo Macris, iniciadas em dezembro de 2021, são acompanhadas pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu). Estão sendo executados serviços de retirada da vegetação do acostamento, recuperação dos drenos de água e do pavimento, totalizando 15,8 km de via.

Em 14 de junho do ano passado, o prefeito Chico Sardelli participou da apresentação da segunda fase do programa Novas Estradas Vicinais feita pelo governador do Estado, João Doria, quando Americana foi contemplada na terceira etapa do programa estadual. A recuperação da estrada foi solicitada pelo prefeito e pelo vereador Lucas Leoncine, sendo intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris e pelo secretário da Casa Civil, Cauê Macris.