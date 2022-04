Prefeito de Santa Bárbara sofre acidente

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, de 39 anos, sofreu um acidente na noite desta quinta-feira (31), na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara d’Oeste. Rafael completa 40 anos nesta sexta-feira (1º).

De acordo com o registro da Polícia Militar Rodoviária, o prefeito e outros três ocupantes do veículo Toyota Corolla seguiram pela rodovia por volta das 20h, quando no quilômetro 127 o carro aquaplanou na água parada da chuva. O motorista perdeu o controle e atingiu a defensa metálica do canteiro central da via.



Além de Piovesan e o motorista, um advogado e um fotógrafo também estavam no carro, mas ninguém se feriu. O acidente foi registrado no plantão policial da cidade.