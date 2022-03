Prefeito Chico Sardelli assina convênios no valor de R$ 1,1 milhão com a Secretaria de Agricultura

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana Chico Sardelli assinou, nesta segunda-feira (28), na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, três convênios para a aquisição de equipamentos para o município de Americana, totalizando o valor de R$ 1.169.000,00. Os convênios foram assinados com o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, com a presença dos secretários municipais de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, e de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto.

Com a assinatura dos convênios, Americana receberá um caminhão basculante, no valor de R$ 316.000,00, uma retroescavadeira, no valor de R$ 355.000,00, para a Secretaria de Meio Ambiente; e uma pá carregadeira, no valor de R$ 498.000,00, para a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

“É uma conquista muito significativa para Americana. As máquinas vão reforçar os trabalhos executados na cidade, auxiliando nas obras e manutenção em todos os bairros, beneficiando e melhorando a prestação de serviços à população. Agradeço ao secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar, meu amigo, que procura sempre atender prontamente a cidade de Americana”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Para o secretário de Meio Ambiente, os equipamentos vão chegar para atender e agilizar as demandas de serviços, complementando o trabalho que já é realizado no município. “Os equipamentos vão reforçar a execução de serviços de limpeza em todos os bairros. O resultado deste trabalho é fruto do bom relacionamento que o prefeito Chico tem com o Governo do Estado e é a continuidade da parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desde quando trouxemos a Casa da Agricultura para Americana e pedimos ao secretário Itamar os equipamentos para o município. Ressaltamos o empenho do secretário Vinícius Zerbetto que preparou toda a documentação para a assinatura dos convênios e, posteriormente, a aquisição dos equipamentos”, explicou Fábio Renato de Oliveira.

“Por meio dos convênios, o estado entregará os equipamentos ao município. Foi feito um trabalho de gestão junto à Secretaria de Agricultura e o secretário Itamar está atendendo o prefeito Chico nesta solicitação tão importante para Americana”, disse Zerbetto.