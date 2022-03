Bertoni e Boer recebem iluminação de Led

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

As regiões do Jardim Bertoni e Boer I e II começaram a receber as melhorias da implantação da nova iluminação de Led. O projeto de modernização do Parque de Iluminação Pública da cidade, executado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), teve início na primeira quinzena de março pela região do Jardim Mirandola.

Na sequência, dentro de 20 dias, aproximadamente, será contemplada a região do bairro São Luis.

A Prefeitura de Americana está investindo R$ 7,4 milhões na modernização do Parque de Iluminação Pública da cidade, totalizando 2.900 pontos no quadrante da Rua Orlando Dei Santi, Anhanguera, SP-304 e Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Nesta etapa, também receberão a modernização de Led os bairros Boa Vista, Vila Branca, Jardim Santa Rosa, Chácara Santa Cruz, Campo Limpo, Jardim América, Jardim Progresso, Jardim Luciane, Jardim Helena, Jardim Esperança, Distrito Industrial Sigisfredo Boer e Nossa Senhora de Fátima.

O trabalho está sendo executado pela empresa SRE – Engenharia e Construções Ltda., vencedora da licitação.