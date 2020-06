Prefeito Omar recebe máscaras doadas com parte do salário do vereador Rafael Macris

O vereador de Americana, Rafael Macris(PSDB) entregou nesta quarta-feira(10), 300 máscaras do estilo Face Shield para o prefeito Omar Najar.

Os equipamentos de proteção para profissionais de saúde foram adquiridos com metade do salário do vereador. No mês passado a doação foi feita em forma de alimentos. O tucano entregou mais de uma tonelada para o Fundo Social de Solidariedade.

“Hoje recebi no meu gabinete o vereador Rafael Macris, que fez a doação de 300 máscaras (estilo Face Shield) para o Hospital Municipal. Fico muito feliz com a contribuição para nossa saúde no combate a esta pandemia”, disse o prefeito em uma postagem feita no Facebook.

Participaram da entrega o Diretor Superintendente do Hospital Municipal, José Carlos Marzochi e o secretário de Saúde, Gleberson Miano.