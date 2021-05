Prefeitos da RMC aprovam compra de R$18 milhões em testes rápidos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os prefeitos dos municípios integrantes da RMC (Região Metropolitana de Campinas) aprovaram a aplicação de recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano) para a compra de testes rápidos usados na identificação de casos de Covid-19, em encontro nesta terça-feira (18) na Prefeitura de Campin

O uso de aproximadamente R$ 18 milhões do fundo, ligado à Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), para ações de combate à pandemia havia sido aprovado em reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC na reunião de prefeitos em 27 de abril.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, iniciou sua participação no encontro com o pedido de uma salva de palmas ao ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falecido no último domingo vítima de um câncer.

Depois de cobrar a rápida liberação dos recursos do fundo – e receber a confirmação de que o presidente da CD-RMC, prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, levaria o assunto ao secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi – Chico pediu mais informações sobre a testagem em massa realizada na cidade vizinha e solicitou a aquisição dos testes de forma conjunta. “Sempre fui a favor da testagem em massa para poder separar aqueles que testam positivo e de imediato iniciar o tratamento, liberando os demais para a vida mais próxima do normal, usando máscara e mantendo o distanciamento” , argumentou Chico.

De acordo com a Agemcamp, a compra pode ser feita pela agência através de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, que faria o processo licitatório.

O presidente do conselho aprovou a proposta, aprovada em votação pela maioria dos prefeitos presentes. “Se a Secretaria de Estado da Saúde faz essa compra, com a gente deliberando que usaremos o recurso para isso, teremos um resultado muito mais efetivo”, garantiu Reis.

A deliberação do conselho será encaminhada à pasta estadual e, num segundo momento, serão definidos os quantitativos a serem adquiridos, bem como do recurso a ser empregado na compra.