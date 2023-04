Prefeitura de Americana intensifica trabalho de sinalização das vias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Visando a segurança de motoristas e pedestres, a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) tem intensificado o trabalho de recuperação da sinalização do solo e as instalações de placas de trânsito e tachões, conhecidos como tartarugas, nas ruas e avenidas de Americana.

Nesta quarta-feira (19), os serviços foram realizados nas avenidas Gioconda Cibin, Saudade e Armando Salles de Oliveira. Além da sinalização dos bairros que foram recapeados e pavimentados, também está sendo realizada a pintura de solo nas principais avenidas e em regiões com grande movimentação.



“Esse trabalho visa melhorar a visibilidade dos motoristas e pedestres, a fim de evitar acidentes. Essa recuperação de sinalização viária é importante, principalmente nos locais com um grande fluxo de veículos”, disse o secretário Adjunto da Utransv, Marcelo Giongo.

O objetivo é recuperar as sinalizações de todas as vias do município. “Estamos priorizando os bairros com as sinalizações mais desgastadas e as situações emergenciais, como vias que precisaram de intervenção para alguma manutenção”, ressaltou Giongo.

