Serviços essenciais funcionam normalmente no feriado de Tiradentes

Os serviços considerados essenciais prestados pela Administração Municipal de Americana vão funcionar normalmente no feriado nacional de 21 de Abril, Dia de Tiradentes. Atendimento médico de urgência e emergência, plantão do Departamento de Água e Esgoto, coleta de lixo, Guarda Municipal, entre outros, terão funcionamento normal e equipes disponíveis para emergências.

Os setores administrativos trabalham até esta quinta-feira (20), retomando o expediente na segunda-feira (24). A população pode realizar seus pedidos normalmente, 24 horas, pelo atendimento digital na plataforma Americana Inteligente: www.americana.sp.gov.br/americanainteligente .

