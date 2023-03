Prefeitura inicia pavimentação do novo estacionamento do Mercado Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana iniciará neste sábado (18), a pavimentação asfáltica do novo estacionamento do Mercado Municipal de Americana.

Após a execução da parte estrutural, a conclusão do projeto entra na reta final, restando a aplicação da massa asfáltica, pintura de solo e instalação elétrica.

O bolsão de estacionamento contará com 50 vagas gratuitas para a população. Já foram executadas a construção do muro que divide o local e a linha férrea, a pintura do ponto de ônibus, a retirada da cobertura e do piso do terminal e a construção de galerias pluviais.

