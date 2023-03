Título de cidadão emérito a Odir Demarchi é entregue pela Câmara em sessão solene

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (16) sessão solene para a entrega do título de cidadão emérito ao senhor Odir Demarchi, vice-prefeito de Americana. A concessão da honraria foi motivada por decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido).

Participaram da solenidade o presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi, os vereadores Fernando da Farmácia (PTB), Leco Soares (Podemos), Leonora Périco (PDT), Lucas Leoncine (PSDB) e Marcos Caetano (PL), o prefeito de Americana Chico Sardelli, o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, Tenente-Coronel Adriano Daniel, o prefeito de Americana de 2015 a 2020, Omar Najar e o chefe de instrução do Tiro de Guerra 02-045 de Americana, subtenente Alexandre Alves Muniz, além de secretários municipais, convidados, amigos e familiares do homenageado.

Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara destacou o trabalho desenvolvido pelo homenageado. “O Odir é um homem de garra que veio para fazer a diferença com um jeito simples, mas de coração, sempre seguindo seu sonho de ver Americana cada vez melhor. Não poderia deixar de reconhecer esse imenso trabalho que você fez por todos nós e hoje, como vice-prefeito, vem fazendo ainda mais a diferença para Americana”, disse Brochi.

O prefeito Chico Sardelli enalteceu a parceria desenvolvida com Odir. “É um a satisfação e honra tê-lo como meu vice-prefeito. Tenho certeza da sua seriedade, trabalho, vocação, persistência e essa nossa convergência é muito importante. A sua homenagem é mais que merecida e Americana com certeza tem um vice atuante. Juntos vamos fazer a cidade crescer e se desenvolver cada dia mais”, ressaltou.

Odir usou a palavra para agradecer a todos pela honraria e dedicou a homenagem à família. “Ver a Câmara lotada me dá muito orgulho. Gostaria de agradecer ao Thiago Brochi, com quem tive o prazer de trabalhar por quatro anos e sempre foi de união e ajuda sempre tentando acertar e fazer o melhor para nossa cidade. A coisa mais importante na vida é a família e eu tenho isso dentro de mim, tenho meu pai como espelho em tudo o que faço. Obrigado a todos”, discursou.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)