Prefeitura interdita Trips 193 e autua The Farm

A prefeitura de Americana autuou o Trips 193 e o The Farm por promoverem aglomeração e não respeitarem as regras impostas pelo Plano São Paulo de combate ao coronavírus.

O Trips, que fica na Avenida Paulista foi autuado duas vezes por aglomeração de pessoas sem mascaras no local e por ultrapassar o horário de funcionamento permitido. O estabelecimento também estava com o Certificado de Licenciamento Integrado – CLI vencido, motivo pelo qual foi penalizado com interdição total de suas

atividades.

Já para o The Farm foram elaborados dois autos de infração por descumprimento as medidas de prevenção ao Covid 19, promovendo aglomeração de pessoas sem mascaras no local; e por ultrapassar o horário de funcionamento permitido. O estabelecimento já havia sido orientado, autuado e multado em janeiro/2021, por descumprir as regras de funcionamento, reincidindo as infrações, porém foi pego em reincidência.

Os dois estabelecimentos poderão oferecer recurso no prazo de 10 dias. O processo administrativo de apuração seguirá e trâmite na

Vigilância Sanitária.