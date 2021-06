Americana confirma mais 22 mortes nesta segunda-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta segunda-feira (14) mais 22 óbitos em decorrência da Covid-19:

– Homem de 48 anos, que morava na Vila Biasi. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 10 de junho. Tinha diabetes;

– Homem de 60 anos, que morava na Vila Bertoni. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 9 de junho. Tinha diabetes e doença renal crônica;

– Homem de 63 anos, que morava no bairro São Manoel. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 8 de junho. Não há informação de comorbidade;

– Homem de 58 anos, que morava no bairro São Jerônimo. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 3 de junho. Tinha diabetes e doença cardiovascular crônica;

– Homem de 46 anos, que morava na Vila Cordenonsi. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 6 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Homem de 58 anos, que movava no Nova Carioba. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 8 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Homem de 58 anos, que morava no Parque Novo Mundo. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 10 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Homem de 71 anos, que morava no Jardim da Paz. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 8 de junho. Tinha diabetes;

– Homem de 48 anos, que morava na Vila Omar. Estava internado em hospital particular de Americana e faleceu em 12 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Mulher de 50 anos, que morava no Boa Vista. Estava internada em hospital particular de Americana e faleceu em 10 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Homem de 74 anos, que morava no Parque da Liberdade. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 11 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Mulher de 49 anos, que morava no São Vito. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 10 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Homem de 45 anos, que morava no São Luiz. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 10 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Mulher de 55 anos, que morava na Cidade Jardim. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 11 de junho. Tinha diabetes;

– Homem de 58 anos, que morava no Parque das Nações. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 11 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Homem de 54 anos, que morava no bairro Santo Antônio. Estava internado em hospital particular de Americana e faleceu em 14 de junho. Tinha diabetes;

– Homem de 48 anos, que morava no Morada do Sol. Estava internado em hospital particular de Americana e faleceu em 13 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Homem de 75 anos, que morava no Nova Americana. Estava internado em hospital particular de Americana e faleceu em 11 de junho. Tinha doença cardiovascular crônica;

– Homem de 58 anos, que morava no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 9 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Homem de 55 anos, que morava na Cidade Jardim. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 9 de junho. Tinha doença hepática e doença neurológica crônicas e diabetes;

– Mulher de 59 anos, que morava no Balneário Riviera. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 7 de junho. Sem informação de comorbidade;

– Homem de 86 anos, que morava na Vila Cordenonsi. Estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 10 de junho. Sem informação de comorbidade.

Além dos óbitos, foram registrados mais 256 casos de Covid-19, sendo 102 após realização de testes rápidos, dos quais 93 estão em isolamento domiciliar e nove já se recuperaram; e 123 após exames PCR, dos quais 13 estão em isolamento domiciliar e 110 estão recuperados. Nesse total de 256 casos, também estão incluídos os 22 óbitos e nove pacientes internados.

Novos suspeitos

O boletim trouxe 13 novos casos suspeitos da doença.

Quadro geral

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 20.419 casos positivos, sendo 52 internados, 616 óbitos, 702 em isolamento domiciliar, 19.049 recuperados e 122 casos suspeitos aguardando resultados de exames. Além disso, o município contabiliza agora 35.753 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.