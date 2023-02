Prefeitura realiza limpeza e manutenção de vias em vários pontos da cidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana segue trabalhando na manutenção de vias. No final de semana, foi realizada a limpeza nas canaletas da Avenida Nicolau João Abdalla. A ampliação de escoadouro de água pluvial na Rua José Valentim Casati e a substituição de sarjeta na Rua Joaquim Rocha Júnior estão em ritmo acelerado.

Com o objetivo de desobstruir a passagem de água, a Sosu retirou matos e sujeiras das canaletas da Avenida Nicolau João Abdalla. A execução do trabalho contou com o apoio da Gama – Guarda Municipal de Americana e da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

Na Rua José Valentim Casati, bairro Campo Limpo, seguem as obras para a ampliação de captação de água de pluvial. Serão construídas bocas de lobo para aumentar o escoamento na via e, consequentemente, sanar o problema de buracos no asfalto.

“Antes de fazer o recapeamento, percebemos a necessidade de mais pontos para o escoamento, devido ao declive da via e a grande quantidade de água que desce naquele ponto. As construções são mais que necessárias para evitarmos os problemas durante as chuvas” explicou o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A rua Joaquim Rocha Junior, no bairro Boa Vista, também está em obras. Os servidores da Regional do São Vito estão substituindo e regularizando as sarjetas que se encontravam com infiltração. A mesma manutenção já foi efetuada pela equipe da Sosu, na Rua Primo Picoli.

Tapa-buraco

A equipe de tapa-buraco da Sosu esteve nesta segunda-feira (06) na Avenida Afonso Pansan esquina com Avenida Paschoal Ardito, Rua João Bernestein, Rua Candido Bertine com Rua Luiz Nardo, Avenida Cillos esquina com a Rua Professor Ortolano e Rua Professora Wilma Lenzi Tombi, Rua Das Margaridas, Avenida Doutor Antonio Lobo esquina com a Rua 12 de Novembro, Rua Hungria, Rua Limeira e Rua Padre Gilberto Ávila.

