prefeitura realiza manutenção em vias e limpeza da lagoa berinjela

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana realizou uma força tarefa no sábado (11), em ruas sem asfalto dos bairros Tancredi, Residencial Praia dos Namorados e das Fábricas de Carioba, além da limpeza da Lagoa Berinjela.

A ação da Sosu visa melhorar as condições de acesso das ruas do bairro Tancredi, da Rua Nereu Seleguini, no Residencial Praia dos Namorados, e da Estrada das Fábricas de Carioba.

“Esse tipo de ação faz parte do cronograma da manutenção dessas vias sem asfalto, melhorando as condições em período de chuvas para a locomoção dos veículos”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os servidores também retiraram salvinia (plantas aquáticas) da Lagoa Berinjela.

Recapeamento

O recapeamento da Avenida da Saudade não parou no final de semana. O objetivo é executar a recuperação da malha asfáltica antes do período estipulado. Apesar do tempo chuvoso, a via sentido centro/bairro está em processo final da aplicação da massa asfáltica.

As melhorias fazem parte do investimento de quase R$ 2 milhões do Governo do Estado de São Paulo.

