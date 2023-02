Adolescente tenta invadir escola com bomba caseira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um adolescente tentou invadir uma escola na manhã desta segunda-feira (13), em Monte Mor. Houve a tentativa de atentado com uma bomba caseira. O adolescente estava vestido de preto e um uma suástica (símbolo nazista) no braço.

A tentativa ocorreu na Escola Estadual Professor Antonio Sproesser, onde também funciona a Escola Municipal Vista Alegre. Ele estava com uma bomba caseira formada por garrafas pet com gasolina e pregos.

O menor não conseguiu entrar no centro escolar, mas lançou a bomba na entrada do local.

A Polícia Militar foi acionada juntamente com o Corpo de Bombeiros. O Batalhão de Ações Especiais (Baep) também esteve no local. O autor do atentado foi apreendido.

