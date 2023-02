Americana terá semana de tempo instável, abafado e com previsão de tempestades

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana deve ter mais uma semana de calor e chuva. A Região Metropolitana de Campinas amanheceu sob céu encoberto e temperatura em torno de 20ºC. A semana será de tempo instável, abafado e com previsão de tempestades. Às 7h, a temperatura já passava dos 20ºC, segundo dados da estação meteorológica do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas).

De acordo com o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura – CEPAGRI/UNICAMP, para hoje, há previsão de céu nublado com períodos de parcialmente nublado na RMC, o que reforça a sensação de abafamento, e tempestades a partir da tarde, que podem resultar em chuva localmente forte e volumosa, muitas descargas elétricas e rajadas de vento de até 50 km/h), e com um impacto moderado associado sobretudo à riscos de alagamentos e enxurradas, além de risco de quebra de galhos. Além dos picos de chuva forte ocasionados pelas tempestades, podem ocorrer períodos de chuva leve a moderada.

Os próximos dias seguem com características muito semelhantes, com céu parcialmente nublado a nublado, tempo abafado, temperaturas entre 20 e 28ºC e previsão de chuvas, ocorrendo primariamente na forma de tempestades, com picos de intensidade, e possibilidade de chuvas leves a moderadas e por períodos mais prolongados. Para terça e quarta-feira, o grau de impacto das tempestades que se formarem deverá ser maior, e, além de chuvas localmente fortes e volumosas, as chances de rajadas de vento superiores a 50 km/h e de granizo aumentam, sobretudo na quarta-feira.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)