PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com alerta de chuvas em Alagoas

Nesta sexta-feira (3) o dia começa com tempo encoberto em todo o estado de Alagoas e possibilidade de chuva no litoral.

Durante a tarde, chuvas são previstas no leste e agreste alagoano. À noite, as chuvas se estendem para a microrregião de Santana do Ipanema. Nas demais localidades, apenas possibilidade de chuva.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para perigo de chuvas fortes e ventos intensos em todo o estado, atingindo cidades como Arapiraca, Olho d’Água das Flores e Santana do Mundaú.

De acordo com o Inmet, na costa leste de Alagoas, influenciada pela Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), são esperados acumulados de chuva que podem superar 40 mm.

A temperatura mínima fica em torno de 22°C, em Murici, e a máxima prevista é de 33ºC, em São José da Tapera. A umidade relativa do ar varia entre 75% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.