PREVISÃO DO TEMPO: sexta-feira (3) com pancadas de chuva no Amazonas

A previsão para esta sexta-feira (3) é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante o dia e à noite, em todo o Amazonas, atingindo cidades como Itacoatiara, Manicoré e Tabatinga.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Amazonas é esperado pancadas de chuva, especialmente intensas no norte do estado, com acumulados que podem exceder 70 mm. Em outras regiões do Amazonas, também são previstas pancadas de chuva isoladas, porém com menores acumulados

A temperatura mínima fica em torno de 17°C, em Santa Isabel do Rio Negro, e a máxima prevista é de 36ºC, em Apuí. A umidade relativa do ar varia entre 75% e 98%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.