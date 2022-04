Radares da Rua Florindo Cibin começam a funcionar dia 4 de abril

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os radares para a fiscalização eletrônica e controle da velocidade na Rua Florindo Cibin, na altura do número 4.288, na região do Parque da Liberdade, começam a funcionar a partir de segunda-feira, dia 4 de abril, segundo informações da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana. O limite de velocidade será de 60 KM/h, nos dois sentidos de direção da via.

A implantação dos equipamentos foi feita após estudos realizados para avaliação do fluxo de veículos e em atendimento às reivindicações dos moradores, visando coibir abusos de velocidade, acidentes e promover a segurança no trânsito de motoristas e pedestres, informou o secretário adjunto da Utransv, Pedro Peol.

“Após relatos e reclamações sobre o abuso de excesso de velocidade dos veículos no local, foi feita avaliação e constatada a necessidade da intervenção. Trata-se de uma descida bastante acentuada e requer muita atenção dos motoristas e pedestres, além do respeito às leis de trânsito”, explicou Peol.