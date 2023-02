Recapeamento da Avenida da Saudade segue em ritmo acelerado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O recapeamento da Avenida da Saudade está a todo vapor, com aplicação de massa asfáltica nesta sexta-feira (10), após a fresagem da via no sentido centro/bairro. No sentido bairro/centro, foi iniciada a fresagem do asfalto.

“A expectativa é que o sentido centro/bairro tenha uma grande parte do recape realizado ainda nesta sexta. Peço paciência aos motoristas que utilizam avenida da Saudade. Em poucos dias teremos uma via totalmente recapeada”, ressaltou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Avenida da Saudade terá 19 mil metros quadrados de recapeamento, nos dois sentidos, totalizando 1 quilômetro de extensão. O investimento é de quase R$ 2 milhões, recurso do Governo do Estado de São Paulo, fruto de um convênio intermediado pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. A execução da obra também é de responsabilidade da esfera estadual.

Mini recape

Nesta sexta, a Sosu finalizou o mini recape na Avenida Bandeirantes e iniciou o serviço na Rua Dom Pedro II. Anteriormente, executou a recuperação das avenidas Europa e Dr. Antonio Lobo.

Tapa-buraco

A equipe do tapa-buraco executou nesta sexta-feira, a operação de recuperação asfáltica nas Rua do Sol; Rua do Chumbo esquina com a Rua Faustino de Almeida; Rua Guaíba; Rua Florindo Cibin esquina com Rua Uruguai; Rua do Êxito; Rua da Integridade; Rua São Vito esquina com Rua Marcos Campari e na Rua Eugênio Bertine.

