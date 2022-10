Recapeamento na avenida Pinto Duarte entra na etapa final

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O recapeamento asfáltico na avenida Antonio Pinto Duarte entrou na etapa final, com a execução do serviço no sentido bairro. Na terça-feira (11), o recape foi concluído no trecho da avenida no sentido Centro.

Na sequência, as obras serão executadas nos trechos da rua São Gabriel, entre a avenida da Saúde e rua São João, e Rua Orlando Dei Santi.

Os serviços contemplam a melhoria da malha viária naquela região, compreendendo o trecho entre a entrada da cidade até a Avenida Nossa Senhora de Fátima. Os recursos, no valor de R$9 milhões, são provenientes da linha de crédito do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

O convênio, assinado pelo prefeito Chico Sardelli em novembro do ano passado, também vai abranger ruas do bairro Jardim São Paulo.

Remodelação viária

A Prefeitura de Americana também vai investir na remodelação viária na entrada da cidade. Serão recursos no valor de R$4 milhões em melhorias, com crédito do Desenvolve-SP.

O projeto prevê a remodelação da geometria da rotatória, instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antonio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.

“Todas essas obras vão promover o desenvolvimento da cidade, a mobilidade urbana e um trânsito mais seguro para todos”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.