Restaurante Coco Bambu no Tivoli Shopping abre vagas de emprego em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O restaurante Coco Bambu, localizado no Tivoli Shopping em Santa Bárbara, está anunciando a abertura de vagas de emprego para diversas funções.

As oportunidades disponíveis incluem Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Garçom (Cumim), Barman, Copeira (auxiliar de Barman), Recepcionista (Salão) e Técnico de Manutenção.

Os interessados devem residir em Santa Bárbara ou Americana para se candidatarem às vagas. Os currículos podem ser enviados através do e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp no número (19) 97110-1321, onde é solicitado apenas o encaminhamento do currículo.