Coleta de lixo em SBO tem número de contêineres ampliado em mais de 30% e conta com novos veículos

A coleta de lixo em Santa Bárbara d’Oeste teve o número de contêineres ampliado em mais de 30% e recebeu melhorias em seus veículos e estruturas. Os sete caminhões que operam o sistema no Município foram apresentados ao prefeito Rafael Piovezan no início desta semana.

Além destes caminhões, responsáveis pela coleta dos materiais, o sistema em Santa Bárbara d’Oeste é operado por 100 profissionais e conta ainda com um caminhão que higieniza os contêineres – que hoje chegam a 700 espalhados por Santa Bárbara d’Oeste.

“Ainda mais moderna, a coleta em Santa Bárbara é ampliada ano a ano. E não apenas se tratando do lixo orgânico. O trabalho feito pela Prefeitura e pelas cooperativas já ampliou para mais de 300 as toneladas que são recicladas mensalmente em nossa cidade. Prova do nosso compromisso com a prestação do melhor serviço a você, cidadão”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.