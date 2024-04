Shopping de Americana anuncia rede de cinema em evento nesta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O aguardado momento de revelar a rede de cinema que ocupará as cinco salas do Americana Mall finalmente chegou. Em um evento exclusivo para convidados e autoridades, agendado para esta quinta-feira, o shopping dará o veredito sobre qual marca de cinema estará presente em suas instalações.

Este marco representa o terceiro cinema da cidade, sucedendo o antigo Cine Cacique na região central e o cinema do Welcome Center. Localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, o Americana Mall, com previsão de abertura ao público em setembro deste ano, promete ser um ponto de referência na região.

Com uma área bruta locável (ABL) de 28 mil m², o Americana Mall será um centro de entretenimento completo, conectando 120 lojas, praças de alimentação, restaurantes, mais de 900 vagas de estacionamento, além de torres residenciais e salas comerciais.