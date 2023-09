Seriema é resgatada após engolir corda

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma seriema, ave característica da fauna brasileira, foi resgatada na região de Bragança Paulista após ter ingerido um pedaço de corda, que acabou ficando preso em sua cavidade oral e prejudicando suas atividades naturais. O resgate contou com a importante colaboração da equipe do Grupo UniEduK, parceira da Mata Ciliar, que disponibilizou suas instalações no hospital veterinário em Indaiatuba para a intervenção necessária.

O procedimento para a retirada do material envolveu uma contenção química com monitoração anestésica, seguida de uma endoscopia para avaliar a técnica mais adequada para a remoção. De acordo com Fernanda Battistella Passos Nunes, médica veterinária do Grupo UniEduK, a corda pôde ser tracionada e removida sem causar lesões adicionais, evitando assim a necessidade de intervenção cirúrgica. Pequenas lesões foram identificadas durante o procedimento e encaminhadas para análise.

Atualmente, a seriema está sob os cuidados da equipe da Mata Ciliar, aguardando os resultados dos exames para uma nova avaliação e definição de seus próximos passos. “Como está sem fraturas ou lesões externas, há fortes indícios que conseguirá passar pela reabilitação e voltar à natureza”, ressalta Júlia Freitas, médica veterinária da Mata Ciliar.

A seriema é uma predadora natural de serpentes e, portanto, é possível que ela tenha se confundido com a corda descartada irregularmente, o que acabou resultando em sua situação delicada. O resgate e o cuidado dedicados a essa ave destacam a importância da preservação da fauna e da necessidade de um descarte responsável de objetos que possam representar riscos para a vida selvagem.