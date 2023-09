Lojas Kacyumara: Festival de toalhas e almofadas com descontos imperdíveis

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Se você está buscando renovar toalhas de banho, rosto, utilidades e almofadas, esta pode ser uma ótima oportunidade de economizar. Dos dias 01 a 03 de setembro, as Lojas Kacyumara irão promover descontos de até 50% em modelos selecionados do setor de banho.

A oferta estará disponível em marcas como Buddemeyer e Karsten, e será válida nas 8 unidades da rede. As quantidades são limitadas, por isso, os consumidores que buscam as melhores oportunidades devem visitar a loja no início da promoção, já que o estoque desses produtos é limitado.

Lembrando que a unidade de Americana Matriz fica aberta até as 20hrs. Todas as lojas possuem estacionamento próprio e oferecem parcelamento das compras em até 10x sem juros nos cartões.

Confira o endereço mais próximo para realizar suas compras:

Americana:

– Matriz: Avenida Afonso Pansan, 635, Vila Bertini.

– Bonifácio: Rua José Bonifácio, 235, Centro

– Carioba: Rua Carioba, 33, Centro

Araras: Rua Marechal Deodoro, 832, Centro

Limeira: Rua Tiradentes, 969, Centro

Santa Bárbara d’Oeste: Rua Graça Martins, 4, Centro

Piracicaba: Avenida Carlos Botelho, 477, São Dimas

Indaiatuba: Rua 15 de Novembro, 915, Centro