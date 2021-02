SOMA abre inscrições para ‘guardinhas’ em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Soma (Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2021 do “Programa de Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho” da entidade. As inscrições acontecem entre os dias 26 e 30 de abril e podem participar adolescentes nascidos entre julho de 2005 e março de 2007.

Para participar é preciso comparecer no período de inscrições, entre 8h e 10h30, com os seguintes documentos: cópia do RG e CPF do adolescente; declaração de matrícula da escola, constando ano/série e horário que estuda; cópia do comprovante de endereço (água, luz ou telefone referente março ou abril/2021); comprovação da renda familiar (trabalhadores com registro em CTPS trazer cópia do Holerite referente março ou abril/2021; trabalhadores sem vínculo empregatício trazer declaração constando profissão e renda mensal; aposentados, pensionistas ou beneficiários de programa de transferência de renda (Bolsa Família ou BPC) trazer cópia do benefício referente março ou abril / 2021); caneta azul.

Podem se inscrever adolescentes regularmente matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental ou 1º ano do Ensino Médio, residentes em Americana, nascidos entre julho e dezembro de 2005, no ano de 2006, e entre janeiro e março de 2007.

No dia da inscrição é obrigatório o uso de máscara. Não serão efetivados cadastros caso a documentação esteja incompleta. O Soma lembra que as inscrições serão feitas somente no período acima e pessoalmente, não sendo recebidos cadastros pelo site.

O Soma está sediado na Praça dos Expedicionários, nº 29, Vila Medon (esquina com Av. Cillos). Para mais informações e contato acesse o site www.soma-americana.com.br.