Tivoli Shopping promove “Happy Week” com desconto de 50% na Praça de Alimentação

O Tivoli Shopping promove neste e no próximo mês duas ótimas promoções com foco em sua Praça de Alimentação: a “Happy Week” e a “Fome de Cinema”.

“Estamos sempre em busca de novidades e atrações para os nossos clientes. Com essas promoções, as pessoas poderão desfrutar da boa gastronomia com preços mais acessíveis e ainda poderão se divertir curtindo cinema. Certamente estaremos contribuindo para que nossos clientes tenham bons momentos no Tivoli e a hora da refeição ou do lanche seja ainda mais deliciosa”, comenta a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

Na campanha “Happy Week”, que acontece até o dia 25 de março, o cliente paga por um prato e leva outro igual com 50% de desconto. Essa promoção é válida de segunda a quinta-feira.

Para facilitar a escolha dos clientes, o shopping elaborou um cardápio online com as ofertas disponíveis e os restaurantes participantes da promoção.

Há opções para todos os gostos: de sucos a saladas, pizzas e lanches, passando por pratos executivos e pelas delícias da culinária asiática, até sobremesas como churros e sorvetes. Todos os segundos itens pela metade do preço.

O cardápio com todas as ofertas pode ser consultado no site do empreendimento, no Instagram do Tivoli ou através de um QRCode, em displays da promoção que estão espalhados pelo shopping.

Fome de Cinema

Já a campanha “Fome de Cinema” acontece até o dia 5 de março. Nessa campanha, a cada R$ 25,00 em compras na Praça de Alimentação, um ingresso do Moviecom Cinemas vira dois.

Para ter direito ao segundo ingresso grátis, o consumidor deve apresentar a nota fiscal da compra da Praça de Alimentação na Administração do shopping e receberá um voucher do Moviecom. Esse voucher deve ser apresentado na bilheteria do cinema, na hora da compra do ingresso, assim, o consumidor ganha o segundo ingresso de cortesia para o mesmo dia e mesma sessão.

Essa promoção é válida de segunda a sexta-feira e só vale para a compra de ingressos inteiros do cinema, ou seja, não vale para compras de meia entrada.

As trocas das notas fiscais pelos vouchers devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h. A troca poderá ser realizada até o dia 5 de março, mas os vouchers promocionais poderão ser utilizados até o dia 24 de março.