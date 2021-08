SP ultrapassa 85% de adultos vacinados com pelo menos uma dose contra a Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Estado de São Paulo ultrapassou nesta terça-feira (10) a marca de 85% da população com idade acima de 18 anos vacinada com pelo menos uma dose de vacina contra COVID-19, que corresponde a mais de 30 milhões de pessoas. Além disso, 33% dos adultos já possui esquema vacinal completo, totalizando 11,9 milhões de pessoas com a proteção garantida.

No total, mais de 40,98 milhões de doses já foram aplicadas nos 645 municípios do estado em toda a campanha, sendo 28,98 milhões doses de primeira dose, 10,79 milhões de segunda e 1,11 milhão em dose única, segundo dados do Vacinômetro de 15h02 de hoje.

São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil em número absolutos e é também o que mais tem pessoas com o esquema vacinal completo, ou seja, primeira e segunda dose aplicadas. Considerando-se as estatísticas gerais de população, independentemente da faixa etária, 65% já tem ao menos uma dose e 25,7% concluiu o esquema vacinal.

O Estado divulga com transparência as estatísticas da campanha de imunização no link vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/. O Vacinômetro aponta, em tempo real, quantas pessoas já receberam a primeira e a segunda dose da vacina, além da dose única, inclusive com dados individualizados para cada cidade. Além disso, a ferramenta também disponibiliza o quantitativo de doses enviadas aos municípios.

O cronograma de vacinação dos públicos-alvo da campanha está disponível no site Vacina Já: https://vacinaja.sp.gov.br/.