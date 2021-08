------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Coca-Cola abriu 1516 postos de trabalho temporários em várias cidades onde mantém operações. Há 40 vagas para o Centro de Distribuição (CD) da empresa localizado em Sumaré.

São 10 vagas para operador(a) de Empilhadeira, 20 para ajudante operacional e 10 vagas para conferente. A empresa não informou o salário para cada função.

Os interessados podem realizar o cadastro através do site Vagas.com, no link https://trabalheconosco.vagas. com.br/femsa. As vagas disponíveis preveem contratação para o período até dezembro deste ano.