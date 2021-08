Fundo Social doa fraldas e materiais de limpeza ao Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Fundo Social de Solidariedade de Americana entregou nesta terça-feira (10), 31 kits com fraldas infantis e itens de limpeza para a maternidade do Hospital Municipal. Os kits chegaram ao Fundo Social através de doações da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana e foram entregues prontamente ao hospital público.

A presidente do órgão, Lionela Ravera Sardelli, enalteceu o apoio e a parceria recebida de empresas e grupos da cidade para a concretização de projetos solidários. “Constantemente temos contato com pessoas e locais que trabalham ajudando pessoas necessitadas, então acabamos sendo como uma ‘ponte’ entre as partes e fazemos as distribuições de todas as doações que recebemos. Agradeço à todos os americanenses que tomam a iniciativa em nos procurar para ajudar o próximo”, disse Lionela.

O Fundo Social ajuda mensalmente famílias em situação de vulnerabilidade social, entidades assistenciais e instituições religiosas de Americana. São recebidas doações de roupas, alimentos, cobertores, fraldas infantis e geriátricas, produtos de limpeza e de higiene pessoal. O Fundo Social fica na Rua Antonio Frezzarim, 412, no Jardim São Paulo, e é aberto ao público de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Mais informações pelo telefone (19) 3405-4772.